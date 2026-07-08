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Из жизни
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17:11, 9 июля 2026Из жизни

Вооруженный грабитель скрылся с пулей в ягодице

В США грабитель скрылся с места преступления с пулей в ягодице
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В США грабителя нашли с пулей в ягодице после того, как он скрылся с места преступления. Об этом сообщает 7News Washington D.C.

Инцидент произошел в городе Вашингтон. Трое молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет вошли в магазин, притворившись покупателями, а когда сотрудник предложил им помочь, вытащили оружие. Завязалась борьба, в ходе которой грабитель выстрелил в жертву, после чего все трое скрылись с похищенным товаром на черном седане.

Тем же вечером стражи порядка нашли шестерых человек в квартире, которая, по словам владельца, должна была быть пустой. Среди них был мужчина с огнестрельным ранением ягодицы. Полиция обыскала помещение, изъяла два пистолета и арестовала всех присутствующих.

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Раненый оказался одним из участников ограбления. Предположительно в него выстрелили во время бегства. Расследование продолжается.

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