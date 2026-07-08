Воспитательница российского детского сада выслушала приговор за издевательства над детьми

В Иркутской области осудили воспитательницу детсада за издевательства над детьми

В Иркутской области осудили воспитательницу детсада за издевательства над детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Она признана виновной по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Как установил суд, 74-летняя женщина, являясь воспитателем младшей группы в детском саду, применила физическую силу по отношению к пяти воспитанникам. Ее действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. На видео воспитатель хватала детей за руки и одежду, толкала, а также сталкивала со стульев и дивана.

Суд признал ее виновной, но учитывая признание вины подсудимой, пожилой возраст, отсутствие судимостей и положительные характеристики с места работы, назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Также суд запретил ей заниматься профессиональной деятельностью сроком на два года.

Ранее сообщалось, что издевавшаяся над годовалым сыном россиянка избежала тюрьмы.