Захарова сравнила Зеленского с мячиком для пинг-понга

Захарова: Лидеры НАТО на саммите будут гонять Зеленского как мячик для пинг-понга

В ходе саммита НАТО в Анкаре лидеры объединения будут обращаться с президентом Украины Владимиром Зеленским как со спортивным снарядом. С мячиком для пинг-понга украинского лидера сравнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Они будут друг другу жать руки. Они будут гонять Зеленского, как мячик цвета хаки для пинг-понга, разыгрывая его в нужном для себя ключе», — рассказала дипломат.

Ранее Зеленский рассказал журналистам о подготовке к встрече с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Анкаре. Политик заявил, что находится в боевом настроении и настроен решительно.

Накануне саммита стало известно, что Украина отвергла мирный план Трампа из 28 пунктов и потребовала лучших условий соглашения. Отмечается, что Киев рассчитывает добиться новых условий в связи с изменением ситуации на фронте и не рассматривает возможность встречи с российской стороной для дипломатического урегулирования.