Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:56, 8 июля 2026Бывший СССР

Захарова сравнила Зеленского с мячиком для пинг-понга

Захарова: Лидеры НАТО на саммите будут гонять Зеленского как мячик для пинг-понга
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Yves Herman / Reuters

В ходе саммита НАТО в Анкаре лидеры объединения будут обращаться с президентом Украины Владимиром Зеленским как со спортивным снарядом. С мячиком для пинг-понга украинского лидера сравнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Они будут друг другу жать руки. Они будут гонять Зеленского, как мячик цвета хаки для пинг-понга, разыгрывая его в нужном для себя ключе», — рассказала дипломат.

Ранее Зеленский рассказал журналистам о подготовке к встрече с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Анкаре. Политик заявил, что находится в боевом настроении и настроен решительно.

Накануне саммита стало известно, что Украина отвергла мирный план Трампа из 28 пунктов и потребовала лучших условий соглашения. Отмечается, что Киев рассчитывает добиться новых условий в связи с изменением ситуации на фронте и не рассматривает возможность встречи с российской стороной для дипломатического урегулирования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев под ударом «Искандеров», в городе взрывы и пожары. Поражен завод «Самсунг-Украина», ВСУ не сбили ни одной ракеты

    Залужный призвал НАТО объединиться против России

    Медведь вломился в номер отеля, посмотрел на постояльцев и ушел

    Словацкий хоккеист НХЛ рассказал о главном отличии русских от американцев

    Залужный рассказал о стратегических проблемах ВСУ

    Развеяны мифы о покупке компьютера

    Анжелика Варум лишилась налоговых льгот на элитную квартиру за рубежом

    Темпы роста пенсий в России оценили

    В популярном у туристов российском парке нашли следы динозавра

    Залужный оценил перспективы НАТО словами «уже не существует»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok