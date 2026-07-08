Зеленский заявил о новом этапе сделки с США

Зеленский: Украина и США начинают работать над соглашением по дронам

Украина и США начинают работать над соглашением по дронам. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом по итогам встречи в Анкаре, трансляция доступна на YouTube-канале офиса президента Украины.

«Мы начинаем работу над соглашением о беспилотниках с США», — анонсировал Зеленский.

По его словам, противовоздушная оборона является приоритетом для Украины.

Ранее были оглашены итоги прошедшего в Турции саммита НАТО. Страны альянса обязались выделить Украине 70 миллиардов евро в 2026 году.