Зеленский прокомментировал встречу с Трампом

Зеленский поблагодарил Трампа за акцент на укреплении ПВО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за акцент на укреплении противовоздушной обороны (ПВО) Украины на их совместной встрече. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Хорошая встреча с Президентом Трампом и его командой. Благодарен за важный акцент на укреплении противовоздушной обороны Украины», — написал он.

Глава государства также подчеркнул, что стороны обсуждали дипломатию и уточнил, что Украина старается «сделать так, чтобы она сработала», не уточнив, что конкретно имеет в виду. Он добавил, что Киев продолжит работать в этом направлении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев пытается создать нервозность в обществе, атакуя российские нефтеперерабатывающие заводы. Он назвал эту задачу невыполнимой для Киева.