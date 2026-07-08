Зеленский встретился с лидером страны НАТО

Зеленский встретился с премьер-министром Болгарии

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Важная встреча для нашего двустороннего сотрудничества с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым. Нашим странам нужны сильные отношения, и сегодня мы это обсудили», — написал Зеленский.

По его словам, обсуждались энергетические вопросы и безопасность в Черном море. Помимо этого, Зеленский пригласил Радева в Киев.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига анонсировал переговоры с венгерской коллегой Анитой Орбан для подготовки встречи Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.