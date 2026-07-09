15-летний школьник оказался украинским диверсантом

В Свердловской области задержали 15-летнего школьника, работавшего на Украину

В Свердловской области поймали диверсанта, работавшего на украинские спецслужбы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, обвиняемым в подготовке диверсии на объекте железнодорожной инфраструктуры оказался 15-летний житель региона, который в конце июня 2026 года за обещанное денежное вознаграждение согласился совершить поджог железнодорожного оборудования, отвечающего за безопасность движения поездов.

Диверсия была совершена на перегоне «Подволошная — Первоуральск» Свердловской железной дороги.

Ранее в Свердловской области украинские спецслужбы обманули на деньги нанятых для диверсии российских школьников