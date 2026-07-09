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10:00, 9 июля 2026Силовые структуры

15-летний школьник оказался украинским диверсантом

В Свердловской области задержали 15-летнего школьника, работавшего на Украину
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Следком»

В Свердловской области поймали диверсанта, работавшего на украинские спецслужбы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, обвиняемым в подготовке диверсии на объекте железнодорожной инфраструктуры оказался 15-летний житель региона, который в конце июня 2026 года за обещанное денежное вознаграждение согласился совершить поджог железнодорожного оборудования, отвечающего за безопасность движения поездов.

Диверсия была совершена на перегоне «Подволошная — Первоуральск» Свердловской железной дороги.

Ранее в Свердловской области украинские спецслужбы обманули на деньги нанятых для диверсии российских школьников

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