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12:28, 9 июля 2026Ценности

56-летняя Дженнифер Лопес в платье с декольте до пупка пришла на показ

56-летняя Дженнифер Лопес в платье с декольте до пупка пришла на показ Zuhair Murad
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Arnold Jerocki / Getty Images

Американская певица Дженнифер Лопес в откровенном наряде посетила показ модного дома Zuhair Murad, который проходил в рамках Недели высокой моды в Париже. Снимки с мероприятия публикует WWD.

56-летняя знаменитость пришла на дефиле в расшитом камнями и пайетками белом жакете с декольте до пупка, а также мини-юбке с бахромой. Среди прочего исполнительница надела ювелирные изделия с бриллиантами, а завершали образ солнцезащитные очки.

В июне Дженнифер Лопес оконфузилась на премьере фильма из-за платья. Когда звезда покидала мероприятие, шлейф одежды зацепился за тротуар, и она была вынуждена присесть, чтобы освободиться. Впоследствии на помощь артистке пришла ассистентка, и Лопес села в ожидающий ее автомобиль, помахав на прощание фанатам.

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