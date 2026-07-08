9 июля в мире отмечают День уничтожения оружия, а также День моды. В Аргентине празднуют День независимости, а в Австралии — День Конституции. У православных верующих — праздник в честь Тихвинской иконы Божией матери. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 9 июля — в материале «Ленты.ру».
Праздники в мире
Международный день уничтожения оружия
Праздник установили в 2001 году по инициативе ООН. Главная цель дня — привлечь внимание общественности к незаконной торговле стрелковым оружием. По статистике, лишь половина мирового оборота винтовок, пистолетов и ружей носит легальный характер. Ежегодно от применения незаконно купленного арсенала уходят из жизни около 30 тысяч человек.
Какие еще праздники отмечают в мире 9 июля
- День зова горизонта;
- День моды;
- День сахарного печенья.
Праздники в разных странах
День независимости Аргентины
9 июля 1816 года была принята Декларация независимости объединенных Провинций Серебряной Реки. Сейчас это государство Аргентина, современное название в стране ввели спустя десять лет с момента обретения независимости от Испании. Дата считается Днем рождения Республики Аргентина, в честь принятия Декларации здесь отмечается официальный праздник.
День конституции в Австралии
Свое одобрение Конституции Австралии королева Великобритании Виктория подписала 9 июля 1900 года. После этого документ приобрел силу закона. Сначала Конституция закрепляла широкие права за британским парламентом, но с обретением независимости Соединенное Королевство лишилось возможности влиять на основной закон страны. Последние конституционные связи с Великобританией были разорваны в 1986 году.
Какие еще праздники отмечают в разных странах 9 июля
- День посадки деревьев в Камбодже;
- День независимости в Южном Судане;
- День работников водного хозяйства в Казахстане.
Какой церковный праздник 9 июля
День Тихвинской иконы Божией Матери
Согласно преданию, Тихвинская икона была написана евангелистом Лукой. В V веке ее перенесли из Иерусалима в Константинополь, но в 1383 году, незадолго до взятия города турками, образ пропал и явился в лучезарном свете над Ладожским образом. Чудесным образом парящая с места на место, икона остановилась у города Тихвина. На месте ее явления построили храм Успения Богородицы. Позже по приказу Ивана Грозного при храме устроили мужской монастырь. Считается, что образ неоднократно защищал обитель от иностранных захватчиков.
Какие еще церковные праздники отмечают 9 июля
- День памяти преподобного Давида Солунского;
- День памяти святителя Дионисия, архиепископа Суздальского;
- День памяти преподобного Иоанна, епископа Готфского;
- День памяти священномученика Георгия Степанюка, пресвитера;
Приметы на 9 июля
Согласно народному календарю, 9 июля — день Давида Земляничника. К этому времени, как правило, поспевают ягоды, в том числе земляника. 9 июля было принято отправляться в лес, чтобы собрать свежий урожай.
- Первую землянику, сорванную в этот день, нельзя класть в корзину. Нужно обязательно ее съесть, чтобы получить крепкое здоровье.
- На Давида Земляничника нельзя умываться простой водой — лучше собрать земляничную росу, которая продлит молодость кожи.
- Если в лесу много ягод — зима будет морозной.
Кто родился 9 июля
Том Хэнкс (70 лет)
Широкому зрителю Том Хэнкс запомнился благодаря ролям в фильмах «Форрест Гамп», «Зеленая миля», «Неспящие в Сиэтле» и других картинах. Он — второй актер в истории, побеждавший на премии «Оскар» два года подряд: за роли в картинах «Филадельфия» (1993) и «Форрест Гамп» (1994).
Дмитрий Дюжев (48 лет)
Российский актер театра и кино Дмитрий Дюжев прославился после выхода телесериала «Бригада». Также он снимался в криминальной комедии «Жмурки», драме «Остров», мелодраме «Мне не больно» и других популярных картинах. В 2018 году Дюжев был удостоен звания «Заслуженный артист РФ».
Кто еще родился 9 июля
- Элджей (32 года) — российский рэп-исполнитель;
- Екатерина Гусева (50 лет) — российская актриса театра и кино;
- Кортни Лав (62 года) — американская актриса и певица, вдова Курта Кобейна;
- Андрей Капица (1931-2011) — российский и советский ученый, географ, исследователь Антарктиды.