9 июля в мире отмечают День уничтожения оружия, а также День моды. В Аргентине празднуют День независимости, а в Австралии — День Конституции. У православных верующих — праздник в честь Тихвинской иконы Божией матери. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 9 июля — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

Международный день уничтожения оружия

Праздник установили в 2001 году по инициативе ООН. Главная цель дня — привлечь внимание общественности к незаконной торговле стрелковым оружием. По статистике, лишь половина мирового оборота винтовок, пистолетов и ружей носит легальный характер. Ежегодно от применения незаконно купленного арсенала уходят из жизни около 30 тысяч человек.

Фото: Rick Wilking / Reuters

Какие еще праздники отмечают в мире 9 июля

День зова горизонта;

День моды;

День сахарного печенья.

Праздники в разных странах

День независимости Аргентины

9 июля 1816 года была принята Декларация независимости объединенных Провинций Серебряной Реки. Сейчас это государство Аргентина, современное название в стране ввели спустя десять лет с момента обретения независимости от Испании. Дата считается Днем рождения Республики Аргентина, в честь принятия Декларации здесь отмечается официальный праздник.

День конституции в Австралии

Свое одобрение Конституции Австралии королева Великобритании Виктория подписала 9 июля 1900 года. После этого документ приобрел силу закона. Сначала Конституция закрепляла широкие права за британским парламентом, но с обретением независимости Соединенное Королевство лишилось возможности влиять на основной закон страны. Последние конституционные связи с Великобританией были разорваны в 1986 году.

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Какие еще праздники отмечают в разных странах 9 июля

День посадки деревьев в Камбодже;

День независимости в Южном Судане;

День работников водного хозяйства в Казахстане.

Какой церковный праздник 9 июля

День Тихвинской иконы Божией Матери

Согласно преданию, Тихвинская икона была написана евангелистом Лукой. В V веке ее перенесли из Иерусалима в Константинополь, но в 1383 году, незадолго до взятия города турками, образ пропал и явился в лучезарном свете над Ладожским образом. Чудесным образом парящая с места на место, икона остановилась у города Тихвина. На месте ее явления построили храм Успения Богородицы. Позже по приказу Ивана Грозного при храме устроили мужской монастырь. Считается, что образ неоднократно защищал обитель от иностранных захватчиков.

Фото: Анастасия Илюшина / Коммерсантъ

Какие еще церковные праздники отмечают 9 июля

День памяти преподобного Давида Солунского;

День памяти святителя Дионисия, архиепископа Суздальского;

День памяти преподобного Иоанна, епископа Готфского;

День памяти священномученика Георгия Степанюка, пресвитера;

Приметы на 9 июля

Согласно народному календарю, 9 июля — день Давида Земляничника. К этому времени, как правило, поспевают ягоды, в том числе земляника. 9 июля было принято отправляться в лес, чтобы собрать свежий урожай.

Первую землянику, сорванную в этот день, нельзя класть в корзину. Нужно обязательно ее съесть, чтобы получить крепкое здоровье.

На Давида Земляничника нельзя умываться простой водой — лучше собрать земляничную росу, которая продлит молодость кожи.

Если в лесу много ягод — зима будет морозной.

Кто родился 9 июля

Том Хэнкс (70 лет)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Широкому зрителю Том Хэнкс запомнился благодаря ролям в фильмах «Форрест Гамп», «Зеленая миля», «Неспящие в Сиэтле» и других картинах. Он — второй актер в истории, побеждавший на премии «Оскар» два года подряд: за роли в картинах «Филадельфия» (1993) и «Форрест Гамп» (1994).

Дмитрий Дюжев (48 лет)

Российский актер театра и кино Дмитрий Дюжев прославился после выхода телесериала «Бригада». Также он снимался в криминальной комедии «Жмурки», драме «Остров», мелодраме «Мне не больно» и других популярных картинах. В 2018 году Дюжев был удостоен звания «Заслуженный артист РФ».

Кто еще родился 9 июля