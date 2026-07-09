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16:14, 9 июля 2026Ценности

Алеся Кафельникова впервые за долгое время снялась с имевшим многомиллионные долги мужем

Модель Алеся Кафельникова снялась с имевшим многомиллионные долги мужем Петришиным
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kafelnikova_a

Российская модель Алеся Кафельникова впервые за долгое время снялась с имевшим многомиллионные долги мужем, предпринимателем Георгием Петришиным. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Супруги вместе отметили день рождения дочери Киары, которой исполнилось пять лет. На одном из кадров они обнимали и целовали девочку. Манекенщица и ее наследница надели одинаковые наряды — розовые платья с пайетками и перьями. Петришин позировал в черной водолазке и белых брюках.

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13 марта 2025

Издание Super сообщало, что на январь 2025 года долг бизнесмена составлял 19,5 миллиона рублей. В январе 2023 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) требовала взыскать с него более 20 миллионов рублей за невыплаченные кредиты и займы.

В июне Алеся Кафельникова прикрыла голую грудь волосами для креативной съемки.

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