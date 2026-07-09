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09:00, 9 июля 2026Наука и техника

Демонстрацию китайской «Дунфэн-17» назвали политическим сигналом

Defense News: Демонстрация китайской БРСД «Дунфэн-17» — это политический сигнал
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Внезапная демонстрация баллистической ракеты средней дальности (БРСД) DF-17 («Дунфэн-17»), которая находится в арсенале Китая более десяти лет, является политическим сигналом. Особенности пуска назвало издание Defense News.

Отмечается, что в сюжете китайского телевидения ракету назвали одним из главных военных активов Пекина. «По мнению экспертов, трансляция является ответом на учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проводимые другими странами, и призвана предупредить американских военных, что ракеты способны нанести серьезный урон в любой войне с Китаем», — говорится в материале.

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Аналитик Александр Хуанг подчеркнул, что от DF-17 сложно защититься. БРСД несет гиперзвуковой планирующий блок, который идет к цели по сложной траектории. По его словам, «Дунфэн-17» представляет угрозу для авианосцев и больших десантных кораблей.

В июне американское издание 19FortyFive сочло пуск DF-17 на учениях в пустыне Гоби посланием для Соединенных Штатов.

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