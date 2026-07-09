Глава МИД Франции назвал дату утверждения нового пакета санкций ЕС

В ЕС анонсировали принятие 21-го пакета санкций против России 13 июля

Двадцать первый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России будет принят 13 июля. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро в ходе выступления в Польше, сообщает РИА Новости

«Двадцать первый пакет санкций, который должен быть принят в следующий понедельник, ударит по финансовому сектору России, одновременно еще больше сокращая доходы от энергоносителей», — сказал министр.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках нового пакета предлагается заморозить механизм пересмотра потолка цен на нефть из РФ, который сейчас составляет 44,1 доллара за баррель.

Ранее стало известно, что Болгария наложила вето на 21-й пакет антироссийских санкций ЕС. Уточнялось, что что София согласна поддержать только те ограничения, которые приблизят Россию и Украину к переговорам по мирному урегулированию конфликта.