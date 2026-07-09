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10:05, 9 июля 2026Моя страна

Иностранцев восхитила поэтическая родина Пушкина

Иностранцев восхитили виды музея-заповедника «Михайловское» под Псковом
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Блогерша Лиза Граф, в юном возрасте переехавшая с семьей в Германию и недавно вернувшаяся в Россию, посетила музей-заповедник «Михайловское» в Псковской области — поэтическую родину поэта Александра Пушкина и показала это удивительное место иностранцам. Ролик был записан на немецком языке и опубликован в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На видео женщина рассказывает о том, что именно из этих видов Пушкин черпал вдохновение, когда писал свои великие произведения. В том числе она показала тот самый «дуб зеленый», о котором идет речь в «Руслане и Людмиле». «Кода стоишь рядом с ним, можно легко представить волшебный мир, который когда-то создал Пушкин», — отметила автор ролика.

«Какой сказочный пейзаж», «Ваши снимки делают его работу очень живой, я перечитаю его книги», «Как красиво! Россия просто замечательна», «Какое потрясающее место. Я всегда забываю, насколько большая Россия и как разнообразна география», — прокомментировали публикацию иностранные юзеры.

Сердце заповедника — сама усадьба Михайловское, где можно увидеть восстановленный дом поэта. Также на территории есть домик няни Пушкина Арины Родионовны, в котором воссоздан интерьер и выставлены предметы обихода XIX века. При этом в состав музея-заповедника входят и другие объекты: усадьбы Тригорское (имение друзей Пушкина) и Петровское (родовое имение предков Ганнибалов); музейный комплекс Бугрово и некрополь Ганнибалов-Пушкиных в Святогорском Свято-Успенском монастыре.

Ранее сообщалось, что в городе Хемере в Германии украли бронзовый памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину.

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