Иран пригрозил ударами по новым целям США после авианалетов

КСИР пригрозил США ударами по другим базам на Ближнем Востоке

Иран нанесет новые удары по другим американским базам на Ближнем Востоке в случае повторения атак со стороны США. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое цитирует иранская гостелерадиокомпания IRIB.

«Если армия США повторит свою агрессию, другие американские базы в регионе не смогут оставаться в безопасности под нашими интенсивными ударами», — предупредили в КСИР.

Накануне американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану. В Центральном командовании ВС США утверждали, что это было сделано в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

8 июля Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не имеет силы, а Вашингтон не намерен продолжать переговоры с Тегераном. По его словам, продолжение переговоров с Исламской Республикой является «пустой тратой времени».