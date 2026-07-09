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17:11, 9 июля 2026Мир

Иран пригрозил ударами по новым целям США после авианалетов

КСИР пригрозил США ударами по другим базам на Ближнем Востоке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: IRGC / WANA (West Asia News Agency) / Handout / Reuters

Иран нанесет новые удары по другим американским базам на Ближнем Востоке в случае повторения атак со стороны США. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое цитирует иранская гостелерадиокомпания IRIB.

«Если армия США повторит свою агрессию, другие американские базы в регионе не смогут оставаться в безопасности под нашими интенсивными ударами», — предупредили в КСИР.

Накануне американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану. В Центральном командовании ВС США утверждали, что это было сделано в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

8 июля Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не имеет силы, а Вашингтон не намерен продолжать переговоры с Тегераном. По его словам, продолжение переговоров с Исламской Республикой является «пустой тратой времени».

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