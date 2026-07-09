Кремль ответил на агрессивное действие НАТО

Песков назвал агрессивным шагом со стороны НАТО провозглашение России угрозой

Кремль считает признание России угрозой агрессивным шагом со стороны Североатлантического альянса, что обязывает страну быть сильной для защиты своих интересов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это обязывает нас быть сильными, уверенными в себе и продолжать нашу последовательную политику. Первое — по развитию нашей страны, технологическому, экономическому и по обеспечению и защите наших интересов на фоне агрессивных действий НАТО. Потому что сам факт провозглашения кого-то противником — это фактически агрессивное действие», — указал представитель Кремля.

Песков указал на то, что военный альянс создавался как инструмент конфронтации против СССР, а потом — против России.

Ранее лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита признали Россию якобы «долгосрочной угрозой» для евроатлантической безопасности.

Президент России Владимир Путин не раз отвергал подобные обвинения. Он также заявлял, что страны Запада открыто заявляют о подготовке к войне, прикрываясь якобы военной угрозой со стороны Москвы.