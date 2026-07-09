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15:45, 9 июля 2026Мир

Кремль ответил на агрессивное действие НАТО

Песков назвал агрессивным шагом со стороны НАТО провозглашение России угрозой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yuri Kochetkov / Pool / Reuters

Кремль считает признание России угрозой агрессивным шагом со стороны Североатлантического альянса, что обязывает страну быть сильной для защиты своих интересов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это обязывает нас быть сильными, уверенными в себе и продолжать нашу последовательную политику. Первое — по развитию нашей страны, технологическому, экономическому и по обеспечению и защите наших интересов на фоне агрессивных действий НАТО. Потому что сам факт провозглашения кого-то противником — это фактически агрессивное действие», — указал представитель Кремля.

Песков указал на то, что военный альянс создавался как инструмент конфронтации против СССР, а потом — против России.

Ранее лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита признали Россию якобы «долгосрочной угрозой» для евроатлантической безопасности.

Президент России Владимир Путин не раз отвергал подобные обвинения. Он также заявлял, что страны Запада открыто заявляют о подготовке к войне, прикрываясь якобы военной угрозой со стороны Москвы.

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