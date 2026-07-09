Кремль ответил на агрессивное действие НАТО

Кремль считает признание России угрозой агрессивным шагом со стороны Североатлантического альянса, что обязывает страну быть сильной для защиты своих интересов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Это обязывает нас быть сильными, уверенными в себе и продолжать нашу последовательную политику. Первое — по развитию нашей страны, технологическому, экономическому и по обеспечению и защите наших интересов на фоне агрессивных действий НАТО. Потому что сам факт провозглашения кого-то противником — это фактически агрессивное действие», — указал представитель Кремля.
Песков указал на то, что военный альянс создавался как инструмент конфронтации против СССР, а потом — против России.
Ранее лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита признали Россию якобы «долгосрочной угрозой» для евроатлантической безопасности.
Президент России Владимир Путин не раз отвергал подобные обвинения. Он также заявлял, что страны Запада открыто заявляют о подготовке к войне, прикрываясь якобы военной угрозой со стороны Москвы.