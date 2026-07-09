Мишустин сделал заявление об обеспечении уборки урожая необходимым топливом

Мишустин: Уборка урожая должна быть обеспечена необходимым горючим

Стартовавший в России процесс уборки урожая должен быть гарантированно обеспечен горючим, сказал на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин, попросив главу Минсельхоза Оксану Лут держать этот вопрос на особом контроле. Сделанные главой кабмина заявления приводит ТАСС.

«В ряде регионов уже начали убирать урожай. Важно, чтобы у наших сельхозпроизводителей было для этого все необходимое, в том числе и нужный запас топлива», — подчеркнул Мишустин. Он уточнил, что нужно приложить все усилия, чтобы сезонные графики поставок топлива таким предприятиям безусловно соблюдались.

Президент России Владимир Путин ранее назвал текущие трудности на рынке топлива временными, отметив, что происходящее связано в том числе с попытками сорвать сезон отпусков россиян. Глава государства поручил вице-премьеру Александру Новаку и министру транспорта Андрею Никитину оперативно докладывать о решении проблем на рынке. «Мне и председателю правительства, разумеется», — сказал, в частности, он.

В свою очередь Новак сообщил, что Россия в июле начинает импорт топлива из других стран, и остановит поставки дизеля за рубеж, сократив сроки текущих ремонтов на НПЗ, а плановые перенеся на более поздний срок. По его словам, спрос на топливо в России вырос примерно на треть, что в том числе приводит к росту времени, необходимого для заправки авто.