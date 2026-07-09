Мурашко рассказал о разработке вакцины от распространенного вида аллергии в России

Мурашко: В России вакцины от аллергии на животных находятся в разработке

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о разработке вакцины от распространенного вида аллергии в России. Речь идет об иммунной реакции на животных, передает РИА Новости.

«Сегодня препараты противоаллергической вакцины находятся в разработке», — обозначил Мурашко.

Сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета, врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова, в свою очередь, пояснила, что ведется разработка первых вакцин от аллергии на кошек и собак.

Ранее были названы сроки появления первой российской вакцины от аллергии на пыльцу березы. Сообщалось, что сейчас препарат проходит третью фазу клинических испытаний.