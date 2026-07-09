Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о разработке вакцины от распространенного вида аллергии в России. Речь идет об иммунной реакции на животных, передает РИА Новости.
«Сегодня препараты противоаллергической вакцины находятся в разработке», — обозначил Мурашко.
Сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета, врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова, в свою очередь, пояснила, что ведется разработка первых вакцин от аллергии на кошек и собак.
Ранее были названы сроки появления первой российской вакцины от аллергии на пыльцу березы. Сообщалось, что сейчас препарат проходит третью фазу клинических испытаний.