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13:25, 9 июля 2026Россия

Мурашко рассказал о разработке вакцины от распространенного вида аллергии в России

Мурашко: В России вакцины от аллергии на животных находятся в разработке
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: angellodeco / Shutterstock / Fotodom

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о разработке вакцины от распространенного вида аллергии в России. Речь идет об иммунной реакции на животных, передает РИА Новости.

«Сегодня препараты противоаллергической вакцины находятся в разработке», — обозначил Мурашко.

Сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета, врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова, в свою очередь, пояснила, что ведется разработка первых вакцин от аллергии на кошек и собак.

Ранее были названы сроки появления первой российской вакцины от аллергии на пыльцу березы. Сообщалось, что сейчас препарат проходит третью фазу клинических испытаний.

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