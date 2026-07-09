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17:14, 9 июля 2026Экономика

Надвигающийся на Москву шторм показали из космоса

Роскосмос опубликовал снимки надвигающегося на Москву циклона
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Скриншот: Telegram-канал Роскосмос

Подбирающийся к Москве циклон показали из космоса. Снимок был опубликован в Telegram-канале Роскосмоса.

Россиянам продемонстрировали вид циклона с высоты более 35 тысяч километров. Снимок был сделан спутниками серии «Электро-Л» и «Арктика-М».

Штормовой циклон «Бернадетт», идущий к столице, обрушился 8 июля на Калининградскую область. Он повалил деревья, повредил автомобили и крыши частных домов, на время оставил без электроснабжения ряд населенных пунктов. Наблюдались пятиметровые волны, скорость ветра доходила до 34 метров в секунду. В регионе был введен режим повышенной готовности.

Ранее москвичей предупредили о непогоде в конце рабочей недели. Ожидаются кратковременные дожди, местами пройдут грозы. В отдельных районах столицы прольется ливень, возможен град, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

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