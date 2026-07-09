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Силовые структуры
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16:56, 9 июля 2026Силовые структуры

Раскрыт способ вербовки россиянок для терактов

Экс-генерал-майор ФСБ Михайлов: Спецслужбы Украины ищут людей с дефицитом внимания
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Спецслужбы Украины выбирают для вербовки россиянок с дефицитом внимания. Об этом рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, глава Центрисполкома «Офицеров России» Александр Михайлов в интервью «Комсомольской правде».

Михайлов объяснил, что люди, которые идут на сотрудничество, совершают главную ошибку во время первого контакта. «Многие люди, испытывая дефицит внимания, готовы поговорить, порассуждать, послушать. Это первый шаг к созданию атмосферы доверия», — сказал он. Генерал-майор в отставке отметил, что сегодняшний случай не первый, когда с помощью уловок о дальнейших перспективах устройства семейной жизни на крючок злоумышленников попадают женщины. «Вспомните преступления, которые были совершены в отношении Татарского, Дугиной, и в данном случае. Это все связано с привлечением дам для устройства совместной жизни», — напомнил он.

В разговоре с изданием Михайлов предупредил, что необходимо быть готовым к тому, что усилия украинских спецслужб будут повышаться. Он подчеркнул, что сейчас их интересует количество. «Чем больше будет привлечено людей к сотрудничеству, тем будет выше процент совершения этих преступлений», — заявил он. По его словам, на контакт со спецслужбами Украины идут, как правило, люди с дефицитом внимания.

Ранее сообщалось, что в Москве была сорвана беспрецедентная по масштабу серия терактов, задержана 25-летняя девушка.

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