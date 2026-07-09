Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:31, 9 июля 2026Забота о себе

Россиянам назвали признаки опасной головной боли

Невролог Алексеева: Головные боли чаще 15 дней в месяц считаются тревожным признаком
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Врач-невролог Оксана Алексеева рассказала, какие признаки головной боли считаются опасными и на какие заболевания они могут указывать. Мнение специалиста опубликовала «Вечерняя Москва».

Невролог назвала тревожным признаком ситуации, когда головная боль становится ежедневной или резко меняет свой характер. По ее словам, это может быть связано с чрезмерным приемом обезболивающих, недиагностированной мигренью, дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, а также тревогой и депрессией. Врач отметила, что регулярное использование анальгетиков может привести к так называемой «рикошетной» боли, когда организм начинает сильнее реагировать на болевые сигналы.

Материалы по теме:
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025

Опасными признаками Алексеева назвала также внезапную очень сильную боль, появление слабости в конечностях, нарушения речи или зрения, спутанность сознания, возникновение боли после травмы, и боль с высокой температурой или сыпью. «Даже один из этих симптомов — повод для срочного обращения к врачу», — подчеркнула невролог. Кроме того, насторожить должны головные боли, которые беспокоят чаще 15 дней в месяц на протяжении трех месяцев, будят по ночам, усиливаются по утрам или впервые появились после 50 лет. Врач добавила, что такие симптомы нельзя игнорировать или пытаться лечить только обезболивающими препаратами.

Ранее врачи рассказали, что головная боль может быть одним из симптомов рака мозга. Они уточнили, что заподозрить злокачественную опухоль можно, если боль постоянная и со временем нарастает.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Армия России разбила поезда с оружием ВСУ, горят заправки. Раскрыты цели атаки на Украину за сутки
    В России заявили о возможности сбивать спутники Starlink с земли
    Россиянам предсказали потерю последнего выгодного способа купить жилье
    Россиянам раскрыли порядок срочных действий при взломе «Госуслуг» мошенниками
    На юге Москвы построят новую школу
    Деревня в Европе решила избавиться от туристов с помощью запрета на купальники
    Девушка ударила младшего брата ножом за громкие разговоры
    «Лента.ру» выпустила специальный репортаж о похоронах аятоллы Али Хаменеи
    Российский «Курьер» прикрыл войска БАГом
    Назван способ избавиться от пылевых клещей при стирке постельного белья
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok