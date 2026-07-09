Россияне обогнали американцев по турпотоку в страну Азии

АТОР: Россия заняла третье место по турпотоку во Вьетнам

За первые шесть месяцев 2026 года наша страна заняла третье место по турпотоку во Вьетнам. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным Национального управления туризма этой страны Азии, за указанный период там побывали 12,2 миллиона иностранных гостей. Главным событием полугодия стал впечатляющий рост российского турпотока, подчеркнули в АТОР. С января по июнь Вьетнам принял 742,6 тысячи отечественных туристов — это в 2,8 раза больше, чем в 2025 году.

По этому показателю соотечественники обогнали тайваньцев, американцев, индийцев, японцев и австралийцев. На первой строчке расположился Китай (2,69 миллиона туристов), а на второй — Республика Корея (2,16 миллиона туристов).

В АТОР также рассказали, что в июле 2026 года Вьетнам занял четвертое место по продажам пакетных туров из России. За год этот показатель вырос на 3,2 процента. Это лучший прирост среди всех азиатских направлений.

Ранее российский тревел-блогер объяснил популярность Вьетнама словами «дешевле Турции, колоритнее Таиланда». В первую очередь эта страна привлекает россиян своей доступностью и удобной логистикой, пояснил он.