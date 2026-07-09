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17:16, 9 июля 2026Ценности

Россияне захотели ограничить школьников в выборе нарядов на выпускной

KP.RU: 76 % россиян выступили за введение дресс-кода на выпускных вечерах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Журналисты KP.RU провели опрос и выяснили, что россияне захотели ограничить школьников в выборе нарядов на выпускной. Детали исследования, в котором приняли участие 1,6 тысячи человек, опубликованы на сайте издания.

Так, за введение дресс-кода на выпускных вечерах выступили 76 процентов респондентов. Они считают, что наряды школьников должны соответствовать официальному мероприятию и не быть вызывающими.

Некоторые опрошенные отметили, что ответственность за выбор одежды для праздника лежит не только на выпускниках, но и на их родителях. «Кто виноват в отсутствии чувства вкуса — родители или школа? Если ответа нет, тогда дресс-код и выручит», — уверен один из респондентов.

В то же время 23 процента россиян выступили против введения новых правил. Они считают, что во время торжества выпускникам нельзя делать замечания об их внешнем виде, если администрация школы не установила перед мероприятием свои требования.

Лишь один процент участников опроса выбрали вариант «другое».

В апреле дизайнер бренда Emse Марина Михнова призвала россиянок избегать трех деталей в образах на выпускной. Эксперт посоветовала отказаться от глубокого декольте до талии, разрезов и длины мини, которая задирается при ходьбе.

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