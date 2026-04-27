Россиянок призвали избегать трех деталей в образах на выпускной

Дизайнер Михнова призвала избегать глубокого декольте в образах на выпускной

Дизайнер бренда Emse Марина Михнова призвала россиянок избегать трех деталей в образах на выпускной. Ее комментарий публикует «Газета.Ru».

По словам эксперта, отказаться следует от глубокого декольте до талии, разрезов и длины мини, которая задирается при ходьбе. При этом она посоветовала не следовать трендам, а выбирать предметы гардероба, которые подчеркивают индивидуальные достоинства.

Кроме того, предпочтительно обращать внимание на ткани. «Шелк и сатин — создают эффект струящегося силуэта при движении, выглядят очень женственно. Плотный атлас — держит форму, дает красивые блики, подходит для корсетов и пышных юбок. Тафта — идеальна для объемных деталей и кружевных топов, держит форму как каркас. Качественный хлопок с добавлением эластана — для платьев-комбинаций и сарафанов, дышит и не сковывает», — указала Михнова.

