Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:45, 27 апреля 2026

Россиянок призвали избегать трех деталей в образах на выпускной

Дизайнер Михнова призвала избегать глубокого декольте в образах на выпускной
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Дизайнер бренда Emse Марина Михнова призвала россиянок избегать трех деталей в образах на выпускной. Ее комментарий публикует «Газета.Ru».

По словам эксперта, отказаться следует от глубокого декольте до талии, разрезов и длины мини, которая задирается при ходьбе. При этом она посоветовала не следовать трендам, а выбирать предметы гардероба, которые подчеркивают индивидуальные достоинства.

Кроме того, предпочтительно обращать внимание на ткани. «Шелк и сатин — создают эффект струящегося силуэта при движении, выглядят очень женственно. Плотный атлас — держит форму, дает красивые блики, подходит для корсетов и пышных юбок. Тафта — идеальна для объемных деталей и кружевных топов, держит форму как каркас. Качественный хлопок с добавлением эластана — для платьев-комбинаций и сарафанов, дышит и не сковывает», — указала Михнова.

Ранее в апреле сообщалось, что дочь ветерана армии США, блогерши Шарнелл Брук Чамия сшила наряд на свой выпускной вечер и восхитила пользователей сети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok