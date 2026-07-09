Российский исполнитель шокировал жюри шоу America's Got Talent

Российский артист Вахтанг выступил на шоу America's Got Talent и сорвал овации членов жюри

Известный российский битбоксер, рэпер и певец Вахтанг Каландадзе, который сейчас выступает под псевдонимом Vahtang, стал участником программы America's Got Talent. Видео с выступлением артиста опубликовал YouTube-канал шоу.

Вахтанг вышел на сцену проекта с битбокс-кавером на песню Black Betty.

«Невероятное исполнение песни в стиле битбокс — он имитирует звучание мощного сабвуфера, а зал устраивает ему стоячую овацию!» — говорится в описании ролика.

За выступлением россиянина следили жюри в составе Мел Би, Саймона Коуэлла, Хоуи Мэндела и Софии Вергары. Также за кулисами шоу Вахтанг научил ведущего AGT Терри Крюса нескольким приемам битбокса.

Ранее стало известно, что популярный российский певец занялся проституцией в США. Артист попал на видео, на котором он в красном платье и с экстравагантным макияжем сидит в районе Квинс, Нью-Йорк.