Российского туриста арестовали с двумя чемоданами марихуаны в аэропорту Таиланда

Россиянин с двумя чемоданами марихуаны попался таможенникам в аэропорту Пхукета

Российского туриста арестовали с двумя чемоданами марихуаны в аэропорту Пхукета (Таиланд), ему грозит штраф. Об этом пишет местное издание The Phuket News.

Уточняется, что с собой 30-летний Сергей Чалабари хотел увезти 17 килограммов наркотика, но попался. Таможенники задержали его 8 июля около 10 часов вечера по местному времени в зоне международных вылетов перед посадкой на рейс в Казахстан.

Ему предъявлено обвинение в контрабанде. По оценке правоохранительных органов, стоимость изъятой партии около 264 тысяч долларов (около 20 миллионов рублей). На допросе россиянин признал, что содержимое чемоданов принадлежит ему. Чалабари грозит штраф в размере 30 тысяч батов (около 69 тысяч рублей).

Ранее россиянина задержали за мошенничество в Таиланде. Следствие полагает, что он связан как минимум с 16 делами о махинациях с ущербом на сумму не менее 795 тысяч батов (около 1,9 миллиона рублей).