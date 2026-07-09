Следственный комитет отреагировал на затонувшую лодку на реке в Якутии

В Якутии возбудили дело из-за происшествия с лодкой на реке

В Якутии возбудили дело из-за происшествия с лодкой на реке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц») УК РФ.

По данным следствия, 9 июля судоводитель с четырьмя пассажирами, находившимися на борту лодки с подвесным мотором, двигались на веслах по реке Алдан от поселка Угоян в сторону села Хатыстыр. В ходе движения лодка затонула.

Один пассажир смог выбраться на берег и сообщить о произошедшем. Местонахождение еще четырех мужчин не установлено. Проводятся поисковые мероприятия и следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

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