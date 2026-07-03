Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:37, 3 июля 2026Силовые структуры

Появились подробности о сбившем ребенка насмерть в российском регионе водителе катера

СК: Сбивший ребенка насмерть в Воронеже водитель катера был пьян
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Западное МСУТ СК России

Водитель катера, сбивший ребенка насмерть в Воронеже, был пьян. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Мужчине предъявили обвинение по части 2.1 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека») УК РФ. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии.

2 июля сообщалось, что 12-летний школьник во время купания на Воронежском водохранилище попал под катер. Юношу спасти не смогли. На следующий день был задержан 45-летний водитель катера. В этот момент мужчина также был в состоянии алкогольного опьянения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Под Петербургом жестоко расправились с 12-летней девочкой, ушедшей за грибами. Появился первый подозреваемый

    Минтранс России удвоит парковочные льготы для некоторых водителей

    Екатерина Шпица назвала себя замухрышкой после вторых родов

    Хуситы открыли огонь по военным самолетам Саудовской Аравии

    Обнаружен простой способ снижения симптомов депрессии

    Российские бойцы уничтожили редкую модификацию танка Т-80УД

    Появились подробности о сбившем ребенка насмерть в российском регионе водителе катера

    Живущий в США комик-иноагент матом попросил отстать от уехавших из России

    В МИД Украины предложили решить кризис с Польшей с помощью религиозных людей

    Россиянам рассказали о синдроме кофейного отката

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok