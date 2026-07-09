Снег выпал в российском регионе

Биолог Боровичев: В Мурманской области выпали град и снег

В городе Кировске Мурманской области выпали град и снег. Об этом сообщил директор самого северного ботанического сада в России Евгений Боровичев в Telegram-канале.

«Погода снова нас испытывает. Вот такое наше лето в Кировске — с градом и снегом! А мы в Полярно-альпийском ботаническом саду вчера высадили георгины и подсолнечники.... Экстремальное растениеводство в действии», — поделился биолог в публикации.

В Хибинах снег может выпасть в любой день лета, напомнили в ботаническом саду. Так, 9 июля за несколько минут возникли настоящие сугробы. А в некоторых районах покров не тает все лето.

Ранее о выпадении снега в ближайшие дни синоптики предупредили жителей Норильска, Таймыра, Ямало-Ненецкого автономного округа и некоторых районов Якутии. В некоторых из этих регионов метеорологи заметили розовые тучи.