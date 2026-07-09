В Армении оценили влияние российских торговых ограничений на экономику

ЦБ Армении оценил максимальное влияние торговых ограничений России на экономику в 2 % ВВП

При наихудшем раскладе влияние российских торговых ограничений на армянскую экономику составит 1,8-2 процента ВВП. Об этом заявил член совета Центробанка (ЦБ) постсоветской республики Армен Ктоян, его слова приводит местное издание CivilNet.

Влияние запрета на поставки в Россию ряда категорий продовольственных товаров может оказаться в итоге весьма ограниченным, полагает он. Даже если ограничения будут строго соблюдаться, ожидает Ктоян, Армения вряд ли столкнется со стремительным падением валового продукта.

Негативный сценарий, отметил он, подразумевает отсутствие альтернативных рынков сбыта. С замещением российских импортеров у армянских экспортеров трудностей не возникнет, полагает Ктоян. У последних есть альтернатива в лице европейских покупателей.

Однако ситуация, добавил Ктоян, может обостриться в случае введения ограничений не только на экспорт в Россию, но и на поставки энергоносителей из РФ в Армению. Впрочем, пока до этого дело не дошло, констатировал член совета регулятора.

Напряженность в отношениях между Россией и Арменией возникла из-за стремления Еревана изменить внешнеполитический курс и сделать акцент на евроинтеграции. На этом фоне Россельхознадзор ввел ограничения на импорт в Россию ряда видов продукции из постсоветской республики. Под временный запрет попали поставки минеральной воды «Джермук», косточковых плодов, винограда, вишни, черешни, абрикосов, слив, персиков и нектаринов.

Президент России Владимир Путин оценивал потенциальный ущерб от торговых ограничений для Армении в 14 процентов ВВП республики. Речь, подчеркивал он, идет в том числе о потере значительного объема российских инвестиций. Компенсировать урон исключительно за счет дотаций от ЕС Еревану будет крайне сложно, считает Путин.