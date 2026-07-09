В Греции загорелся американский истребитель и попал на видео

Mehr: В Греции американский истребитель F-16 совершил аварийную посадку и загорелся

Американский истребитель F-16 совершил аварийную посадку на греческом острове Закинф, после чего загорелся. Видео инцидента публикует агентство Mehr.

Самолет выполнял учебный полет в районе Ионического моря, когда пилот заметил неисправность. Он отключил двигатель и совершил посадку в аэропорту острова без шасси. Спасатели заранее обработали взлетно-посадочную полосу пеной с целью снизить риск возгорания при касании фюзеляжа о бетон, однако вспыхнул пожар из-за трения о землю.

Отмечается, что причиной инцидента стала утечка топлива. Пилот не пострадал в ходе происшествия.

14 июня американский истребитель F/A-18 Hornet врезался в гору в штате Вашингтон во время учений. Пилот, находившийся в кабине во время столкновения, успел катапультироваться и получил незначительные травмы.

