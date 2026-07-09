В Испании ответили на критику Трампа

Министр Бустиндуй: Испания не будет ничьим лакеем

Министр по социальным правам, потреблению и повестке дня до 2030 года Испании Пабло Бустиндуй заявил президенту США Дональду Трампу, что страна «не будет ничьим лакеем». Его слова приводит испанская газета El Mundo.

«Испания не является чьим-либо лакеем, нас никто не должен поучать. Наша страна суверенна и имеет полную свободу для того, чтобы определять свои собственные приоритеты», — отметил политик, комментируя призывы Трампа прекратить торговлю с Испанией, а также остановить официальные визиты между странами.

Ранее Трамп открыто выразил недовольство позицией глав ряда крупнейших европейских государств. В их числе оказалась и Испания, которая ответила отказом на призывы президента США увеличить финансовые вливания в оборонный бюджет Североатлантического альянса.

Американский лидер убежден, что Испания вносит слишком скромный вклад в деятельность НАТО.