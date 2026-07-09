В Кремле оценили слова Трампа про закрытие неба над Украиной

Песков: Слова Трампа о закрытии неба над Украиной новые, их еще предстоит осмыслить

Слова президента США Дональда Трампа о возможном закрытии неба над Украиной новые, их еще предстоит осмыслить. Заявление американского лидера оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Это новое заявление, ранее таких заявлений не было. Ранее никто не обсуждал тему "закрытия неба"», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что в таком случае речь будет идти о том, что Вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины, а это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция (СВО).

Ранее Трамп допустил, что Вашингтон может обеспечить закрытие воздушного пространства над Украиной в случае необходимости.