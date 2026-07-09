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12:23, 9 июля 2026Мир

В НАТО перечислили военные сферы для замены США в Европе

Европе предстоит развивать разведку и высокоточное оружие взамен сил США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Европе предстоит заменить ряд ключевых военных возможностей США в НАТО, включая самолеты-заправщики, средства РЭБ, разведки, высокоточные системы большой дальности и ПВО. Об этом заявил председатель Военного комитета альянса американский адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью Euractiv.

«Мы говорим о дозаправке в воздухе, радиоэлектронной борьбе, разведке, глубоких высокоточных ударах и интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне», — перечислил Драгоне возможности, которые Европе предстоит развивать по мере сокращения американского военного вклада.

При этом адмирал подчеркнул, что не следует стремиться полностью копировать американский потенциал. По его словам, НАТО должна модернизировать традиционные вооружения и активнее инвестировать в беспилотники, автономные системы и недорогие высокоточные средства поражения.

В конце мая Spiegel сообщал о планах США значительно сократить военный вклад в рамках NATO Force Model, а Bild писала, что Вашингтон намерен отказаться от предоставления альянсу заправщиков KC-46 и разведывательных дронов дальнего действия.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о конце «халявы» для европейских стран в НАТО. Политик поддержал требование США к странам Европы тратить больше средств на оборону, отметив, что сейчас расходы неприемлемо малы.

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