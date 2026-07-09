Во Франции заговорили об отказе от помощи Украине после заявления Мерца

Филиппо призвал прекратить помогать Украине после заявления Мерца

Украине нужно перестать оказывать финансовую помощь. С таким призывом в соцсети X выступил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Таким образом он прокомментировал слова немецкого канцлера Фридриха Мерца о том, что Киев может рассчитывать на Европу, а также о выделении Украине 70 миллиардов евро.

«Что означает миллиарды и миллиарды, оплаченные французами… Затем нам скажут, что мы должны прекратить возмещать расходы на лекарства, заморозить пенсии, повысить налоги, потому что у нас «нет денег»!… Хватит» — возмутился Филиппо.

Ранее основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что Мерц продолжает отправлять Украине «миллиардные подарки» в качестве «благодарности» за подрыв газопроводов «Северный поток».