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08:58, 9 июля 2026Мир

Во Франции заговорили об отказе от помощи Украине после заявления Мерца

Филиппо призвал прекратить помогать Украине после заявления Мерца
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Украине нужно перестать оказывать финансовую помощь. С таким призывом в соцсети X выступил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Таким образом он прокомментировал слова немецкого канцлера Фридриха Мерца о том, что Киев может рассчитывать на Европу, а также о выделении Украине 70 миллиардов евро.

«Что означает миллиарды и миллиарды, оплаченные французами… Затем нам скажут, что мы должны прекратить возмещать расходы на лекарства, заморозить пенсии, повысить налоги, потому что у нас «нет денег»!… Хватит» — возмутился Филиппо.

Ранее основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что Мерц продолжает отправлять Украине «миллиардные подарки» в качестве «благодарности» за подрыв газопроводов «Северный поток».

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