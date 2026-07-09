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12:42, 9 июля 2026Путешествия

Задержки рейсов в аэропорту курортного города России составили почти сутки

В аэропорту Сочи произошла задержка более 40 рейсов из-за ограничений
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Задержки рейсов в аэропорту курортного города России составили почти сутки — речь идет о Сочи. Об этом пишет издание «Крыша ТурДома».

Уточняется, что в ночь на 9 июля план «Ковер» не вводился, однако на обстановку повлияли ограничения, которые вводились в предыдущие дни. Так, произошла задержка более 40 рейсов на вылет и прилет. Так, рейс FV 6202 из Казани прилетит с опозданием в 23 часа, FV 6654 из Нижнего Новгорода — на 21. При этом оба лайнера должны были приземлиться в аэропорту Сочи 8 июля в 18:25.

При этом на вылет задержек в полтора раза меньше. Самые большие — у авиакомпании «Россия». При этом в случае заграничных направлений, преимущественно у рейсов до Турции, опоздания не превышают двух часов.

7 июля после ночного «Ковра» в аэропорту Сочи начались задержки десятков рейсов. Всего отстали от расписания более 50 самолетов.

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