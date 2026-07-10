Россиян предупредили о риске потери работы из-за цифрового насилия

«Лаборатория Касперского»: 34 % жертв цифрового насилия страдают от него в реальности

Каждая третья жертва цифрового насилия (34 процента) страдает от него в реальности. Такими оказались данные глобального исследования «Лаборатории Касперского», аналитики которой в беседе с «Лентой.ру» предупредили о связанных с ним рисках.

«Более трети респондентов рассказали о том, что испытывали последствия цифрового насилия в реальной жизни — от социальной изоляции до потери работы или отчисления из учебного заведения. Однако 22 процента пострадавших не предприняли никаких действий — зачастую не из-за безразличия, а просто потому, что не знали, куда обратиться», — отметили в компании.

В «Лаборатории Касперского» уточнили, что большинство респондентов (79 процентов) пожаловались на эмоциональные последствия цифрового насилия: депрессию, психологические травмы и длительный стресс. 73 процента упомянули социальные проблемы, в том числе репутационный ущерб и изоляцию. При этом около 55 процентов опрошенных сталкиваются лишь с финансовыми убытками. И только чуть больше половины опрошенных (51 процент) признают риски перехода насилия в физическую плоскость.

«42 процента респондентов отметили, что стали более осторожными в интернете, 17 процентов сократили свою активность в сети, 11 процентов ограничили общение с друзьями или родственниками, 10 процентов разорвали отношения, 4 процента потеряли работу или ушли с нее, а 3 процента бросили учебу», — добавили в компании.

Ранее стало известно, что хакеры крадут учетные данные пользователей Steam через зараженные обои для рабочего стола. В «Лаборатории Касперского» рассказали, что российских геймеров преступники атаковали с помощью сервиса Steam Workshop и приложения Wallpaper Engine.