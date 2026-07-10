Винокур вспомнил заставивший его выкинуть сигареты и забыть о курении случай в Австралии

Юморист Винокур заявил, что бросил курить после предупреждения о раке от врача в Австралии

Советский и российский артист эстрады, юморист Владимир Винокур вспомнил случай, который заставил его бросить курить. В разговоре с «Общественной службой новостей» он уточнил, что отказался от вредной привычки после предупреждения о раке от врача.

Винокур рассказал, что однажды прилетел в Австралию с концертом. Сразу по прибытии у юмориста начался кашель и образовался отек во рту, из-за чего его госпитализировали. «Врач, которая осматривала, сказала: если продолжу курить, то появится онкология. И с тех пор я выкинул пачку с сигаретами и забыл, что такое курение», — заявил он.

Он также добавил, что однажды ему приснилось, будто он курит. «Меня чуть не вырвало», — пожаловался артист. Винокур подчеркнул, что считает курение такой же опасной зависимостью, как алкоголизм и игромания.

Ранее стало известно о проблемах со здоровьем у Винокура. Сообщалось, что он перестал вести мероприятия из-за разрыва сухожилия на ноге.