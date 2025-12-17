Стало известно о проблемах со здоровьем у Винокура

Винокур перестал вести мероприятия из-за последствий разрыва пяточного сухожилия

Советский и российский артист эстрады, юморист Владимир Винокур перестал вести частные и новогодние мероприятия из-за последствий разрыва пяточного сухожилия. Об этом стало известно Mash.

«Травма дала осложнения — 77-летний Владимир Натанович передвигается с тростью, заметно хромает и физически не выдерживает многочасовые выступления», — заявили в издании.

Утверждается, что артист из-за проблем со здоровьем отказывается вести новогодние корпоративы даже за двойные гонорары. При этом отмечается, что Винокур согласен выступать с короткими монологами и пародиями не дольше 40 минут.

Позднее помощница артиста в беседе сТАСС опровергла сообщение о завершении им карьеры ведущего. «У Владимира Натановича все в порядке. Сейчас он находится на гастролях», — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что юморист назвал хорошей девчонкой телеведущую Елену Малышеву. Винокур также показал заставку на телефоне с портретом ведущей.

