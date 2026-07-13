Галоши назвали трендом лета

Стилистка Лина Дембикова назвала галоши трендом лета

Стилистка Лина Дембикова дала советы по стилизации актуальных в текущем сезоне галош. Разговор с ней публикует Life.

Модный эксперт назвала галоши не просто трендом, а необходимостью как для лета, так и для предстоящей осени. В дождливую погоду она рекомендует экспериментировать с фактурами, чтобы создать более эффектный образ.

«Мои любимые приемы строятся на игре контрастов. Легкие пижамные или бельевые шорты хорошо сочетаются с длинным тренчем или оверсайз-ветровкой. Такой прием создает уличный шик, который сейчас находится на пике популярности», — пояснила собеседница издания.

Дембикова предложила читателям присмотреться к костюмным шортам из плотной ткани или выбрать беспроигрышный вариант — джинсовые бермуды в сочетании с простой майкой или рубашкой.

Ранее в июле в сети обсудили свадебный образ вышедшей замуж во второй раз Иды Галич.