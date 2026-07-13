Россия увеличила поставки нефти в Индию

ОПЕК сообщил о росте поставок российский нефти в Индию в мае до 2,1 млн баррелей в сутки

В мае Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти в Индию с результатом 2,1 миллиона баррелей в сутки, что на 0,4 миллиона баррелей больше, чем в апреле. Об этом со ссылкой на отчет ОПЕК сообщает РИА Новости.

На втором месте с большим отрывом находятся ОАЭ — 611 тысяч баррелей в сутки, а на третьем — Саудовская Аравия, у которой 350 тысяч баррелей в сутки. Совокупный объем индийского импорта увеличился за месяц с 4,92 миллиона баррелей в сутки до 5,09 миллиона.

Между тем Китай, крупнейший импортер нефти в мире, сократил закупки в мае с 9,32 миллиона баррелей в сутки до 7,72 миллиона. Россия сохранила за собой статус крупнейшего поставщика с долей 25 процентов, однако ее отрыв от идущей второй Саудовской Аравии (17 процентов) не столь велик.

Ранее Международное энергетическое агентство сообщило, что в июне среднесуточный морской экспорт российской нефти в Индию увеличился на 760 тысяч баррелей, до 2,6 миллиона баррелей в сутки.

А на прошлой неделе Bloomberg подсчитал, что на фоне проблем с нефтепереработкой внутри страны средний суточный морской экспорт российской нефти за четыре недели (такой период считается наиболее показательным) достиг 4,22 миллиона баррелей в сутки, что стало максимумом с начала боевых действий на Украине.