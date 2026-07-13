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15:42, 13 июля 2026Интернет и СМИ

Продажа мини-НПЗ на маркетплейсах оказалась фейком

Продажа домашних мини-НПЗ на российских маркетплейсах оказалась фейком
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В соцсетях широко распространилась информация с призывом покупать на маркетплейсах мини-НПЗ для сборки дома. Авторы подобных сообщений прикладывают к своим текстам якобы скриншот с Ozon о продаже мини-НПЗ.

Однако в действительности даже на самом якобы скриншоте указано, что товар — фейк. Под «товаром», стоимостью и описанием есть надпись: «Товар носит информационный (шутливый) характер». Также на якобы скриншоте комментарии к товару датированы 2024 годом.

Более того, найти мини-НПЗ для сборки дома не удалось ни на одном из известных маркетплейсов. Также не удалось найти и продавца, указанного на скриншоте.

Известно, что в России нефтяная отрасль жестко лицензируется, требует оформления статуса юридического лица, уплаты налогов (включая НДПИ) и соблюдения строгих требований промышленной и экологической безопасности. Открыть НПЗ частному лицу невозможно. Если россиянин запустит НПЗ для переработки нефти и получения дохода без необходимых разрешений, то может быть привлечен к ответственности по статье 171 УК РФ.

Вероятно, фейк появился после поддержки президентом России Владимиром Путиным идеи создания сети малых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в условиях украинских атак на крупные предприятия.

Купить малую НПЗ в интернете действительно можно. Однако речь идет о продаже завода, а не о домашней мини-НПЗ.

Сообщение с призывом покупать на маркетплейсах мини-НПЗ для сборки дома не получило распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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