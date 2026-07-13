Россиян предупредили о случаях поломки смартфона из-за VPN

IТ-эксперт Рыбников: Перегрев и разряд батареи указывают на опасный для устройства VPN

Загрузка VPN и прокси на ряд устройств может повлиять на их состояние. Об этом предупредил в беседе с «Газетой.Ru» старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

Он пояснил, что VPN пропускает весь трафик через дополнительный сервер, то есть устройству надо выполнять больше вычислений для обработки этих данных.

«На современных компьютерах и смартфонах такая нагрузка обычно остается практически незаметной, однако на старых устройствах может наблюдаться более быстрый расход заряда аккумулятора, повышение температуры корпуса и снижение производительности отдельных приложений», — рассказал Рыбников.

Основные риски для устройств вызваны не технологией VPN, а с качеством используемого программного обеспечения. Ряд бесплатных сервисов требует установки приложений на сторонних сайтах и с расширенными разрешениями. Значит, если разработчик недобросовестный, он сможет собирать данные пользователя о посещаемых ресурсах, характеристиках устройства, рекламных идентификаторах и так далее.

Также опасны приложения, которые маскируются под VPN, но на самом деле содержат вредоносный код. После загрузки он сможет загружать рекламу или вредоносные модули, менять настройки браузера, устанавливать что-то дополнительно и использовать вычислительные ресурсы телефона для сторонних задач.

«В подобных случаях пользователь сталкивается с постоянным перегревом устройства, быстрым разрядом аккумулятора и заметным снижением производительности системы», — обратил внимание специалист.

Использование прокси из сомнительных источников также грозит утечкой данных, подменой интернет-страниц, перенаправлением на мошеннические ресурсы или перехватом трафика, заключил Рыбников.

Ранее сообщалось, что хакеры используют вредоносное ПО Drama RAT для взлома Android-устройств. Жертв заманивают, обещая бесплатный доступ к ChatGPT или «Яндекс.Музыке», новый VPN или моды для игры Minecraft.