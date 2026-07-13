В Госдуме опровергли сообщение о планах повысить возраст молодежи в России

В Госдуме заявили, что работа по повышению возраста молодежи в России не ведется

Распространившаяся в сети информация о том, что в России хотят поднять верхнюю границу возраста молодежи, является недостоверной. Речь идет о частных мнениях, законодательный процесс в этом направлении не ведется.

В публикациях утверждалось, что инициатива объясняется тем, что люди дольше сохраняют здоровье и активность, а многие начинают создавать семьи уже после 35 лет. Отмечалось, что с соответствующим предложением выступили в Госдуме. В частности, глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила повысить с 35 до 39 лет верхнюю границу возраста молодежи. Эта мера, по ее мнению, сохранит поддержку для семей, которые сейчас выпадают из жилищной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» из-за достижения 35-летнего порога.

Подобные точки зрения действительно звучали. Со схожим мнением, помимо Останиной, выступал и академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он отметил, что сейчас человек дольше сохраняет работоспособность, умственную и физическую деятельность на высоких параметрах. Однако важно понимать, что озвученные точки зрения — лишь предложения и субъективные мнения, которые не означают, что законодательный процесс по этому вопросу уже ведется.

В свою очередь, в Минтруда скептически оценили предложение о повышении возраста молодежи до 39 лет. Это приведет к увеличению нагрузки на бюджеты регионов РФ в части софинансирования жилищной программы из федерального бюджета, следует из ответа первого замминистра труда и социальной защиты РФ Ольги Баталиной на депутатский запрос. Там напомнили, что граждане в возрасте 36-39 лет уже являются объектом социальной и трудовой политики: для данной категории предусмотрены программы переобучения, содействия занятости, предоставляются меры поддержки семей с детьми, в том числе в рамках национальных проектов «Семья» и «Кадры».

В Госдуме сейчас не ведется законодательной работы по повышению возраста молодежи в России до 40 лет, заявил глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Парламентарий подчеркнул, что данное предложение заслуживает внимания, однако, по его мнению, нельзя продлевать молодость «только на бумаге». Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный также не видит оснований для повышения возраста молодежи. Подобные предложения циркулируют постоянно, отметил депутат.

Данные о том, что в России хотят повысить возраст молодежи, распространились в СМИ преимущественно со ссылкой на предложение Геннадия Онищенко. Об этом писали, например, Life.ru, «Известия».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».