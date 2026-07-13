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13:05, 13 июля 2026Мир

В изменении отношения Трампа к Украине увидели заслугу Грэма

WSJ: Трамп сохранил интерес к Украине благодаря Грэму
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Президент США Дональд Трамп сохранил интерес к украинскому конфликту благодаря влиянию ушедшего из жизни сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«На саммите законодатели и европейские чиновники, вспоминая Грэма, заявили, что тон встречи Трампа и [украинского лидера Владимира] Зеленского подтвердил стратегию сенатора, заключавшуюся в игре вдолгую и отстаивании интересов Украины за кулисами, несмотря на колебания взглядов президента», — передает журнал.

По словам члена Палаты представителей Майкла Маккола, сохранение интереса Трампа к поддержке Украины «во многом было заслугой Грэма».

«Они много играли вместе в гольф, у них было достаточно времени для обсуждений, будь то девять или восемнадцать лунок», — заявил политик.

Ранее журнал Politico сообщил, что Трамп в лице Грэма потерял одного из важнейших политических союзников, на которого он полагался в вопросах взаимодействия с Сенатом и продвижения своих законодательных приоритетов.

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