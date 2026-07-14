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17:08, 14 июля 2026Мир

Администрацию Трампа уличили в неспособности создать новые внешнеполитические стратегии

Черкашин: Администрация Трампа не создает новые внешнеполитические стратегии
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин в эфире «Радио КП» заявил, что прежние внешнеполитические стратегии администрации президента США Дональда Трампа не сработали, а новые пока не созданы.

«Во всех внешнеполитических инициативах администрации Трампа идея всегда была одна. Быстро прийти, быстро достичь каких-то соглашений и быстро уйти. Быстро не получилось, а как сделать не быстро, они еще сами не знают», — уличил американцев эксперт.

Политику Вашингтона на Ближнем Востоке он назвал продолжением прежней эскалационной динамики. Спикер отметил, что под угрозой ограничения судоходства оказались сразу два важных морских маршрута, в том числе Ормузский пролив. Также он прокомментировал возможное введение 20-процентной пошлины на грузы, перевозимые через этот пролив. Черкашин усомнился, что США способны обеспечить безопасное судоходство в регионе.

Ранее представитель Белого дома заявил, что введение сбора за проход грузов через Ормузский пролив является давней идеей американского лидера.

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