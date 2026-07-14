Особенность батарей смартфонов объяснили

BGR: От съемных батарей в смартфонах отказались ради практичности и безопасности

Современные смартфоны получили несъемные аккумуляторы из-за особенностей конструкции. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты портала напомнили, что еще 15 лет назад на рынке было много моделей смартфонов со съемной батареей. Авторы объяснили, что в настоящий момент почти все телефоны имеют батарею, которую невозможно извлечь без специальных инструментов, и пояснили, почему так произошло.

По словам специалистов, основная причина перехода к монолитным аккумуляторам заключается в том, что аппарат со съемной крышкой является более уязвимым. В материале говорится, что через щели в корпус могут проникнуть вода и грязь и повредить устройство. Конструкция с батареей, которая составляет часть корпуса смартфона, является более практичной и безопасной.

Также авторы отметили, что раньше злоумышленник мог похитить телефон, извлечь из него аккумулятор, чтобы аппарат было невозможно отследить. В настоящий момент каждый смартфон имеет надежный и стабильный источник питания. В заключение журналисты подытожили, что несмотря на преимущества устройств с цельной батареей, некоторые пользователи скучают по девайсам со съемным аккумулятором.

Ранее авторы портала MakeUseOf рассказали, что современные зарядные устройства для смартфонов и прочей техники могут поддерживать разные протоколы зарядки. Они рассказали о USB Power Delivery (USB PD), PPS и других стандартах.