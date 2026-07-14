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17:04, 14 июля 2026Путешествия

Сотрудники российского аэропорта заставили девушку смыть макияж

Сотрудники Домодедово заставили девушку смыть макияж на паспортном контроле
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: @nirvanavkrovi

Сотрудники московского аэропорта Домодедово заставили девушку смыть макияж на паспортном контроле. Этим она поделилась в ролике в личном блоге @nirvanavkrovi в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Либо смывайте, либо оставайтесь в России», — сказали ей на паспортном контроле. В комментариях девушка пояснила, что ее не узнали на паспортном контроле и посчитали, что перед ними другой человек.

На видео она сняла себя в туалете воздушной гавани. На кадрах россиянка смывает с себя макияж.

Ранее российская авиакомпания отказалась пускать на рейс пассажирку с небольшой картиной. Соотечественница нарисовала ее сама и везла в подарок.

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