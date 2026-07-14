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19:02, 14 июля 2026Путешествия

Глухой мужчина ослепил лазером пилота пассажирского самолета во время посадки

PYOK: Глухой мужчина ослепил лазером пилота Delta и лишился свободы на 18 месяцев
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Tim Evans / Reuters

Глухой мужчина лишился свободы после того, как ослепил пилота авиакомпании Delta Air Lines лазером. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

По данным источника, инцидент произошел в марте 2024 года, однако подробности появились недавно. Во время захода на посадку в аэропорту Буффало-Ниагара, США, пассажирский самолет пролетел мимо дома 31-летнего Джозефа Крапси, который находится рядом с воздушной гаванью. В этот момент Крапси схватил лазерную указку и направил ее в небо.

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После заявления пилота об инциденте полицейские осмотрели предполагаемый район преступления, опросили соседей Крапси и зашли в его дом, где обнаружили инструмент. Мужчину арестовали на месте. Сперва злоумышленник пытался отрицать вину, однако вскоре сознался. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 18 месяцев.

Ранее пилот едва не ослеп от светового шоу в Белом доме в честь 80-летия Трампа. Инцидент произошел в преддверии турнира UFC Freedom 250 по смешанным боевым искусствам.

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