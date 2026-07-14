Глухой мужчина ослепил лазером пилота пассажирского самолета во время посадки

PYOK: Глухой мужчина ослепил лазером пилота Delta и лишился свободы на 18 месяцев

Глухой мужчина лишился свободы после того, как ослепил пилота авиакомпании Delta Air Lines лазером. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

По данным источника, инцидент произошел в марте 2024 года, однако подробности появились недавно. Во время захода на посадку в аэропорту Буффало-Ниагара, США, пассажирский самолет пролетел мимо дома 31-летнего Джозефа Крапси, который находится рядом с воздушной гаванью. В этот момент Крапси схватил лазерную указку и направил ее в небо.

После заявления пилота об инциденте полицейские осмотрели предполагаемый район преступления, опросили соседей Крапси и зашли в его дом, где обнаружили инструмент. Мужчину арестовали на месте. Сперва злоумышленник пытался отрицать вину, однако вскоре сознался. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 18 месяцев.

Ранее пилот едва не ослеп от светового шоу в Белом доме в честь 80-летия Трампа. Инцидент произошел в преддверии турнира UFC Freedom 250 по смешанным боевым искусствам.