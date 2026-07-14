Кремль ответил на характеристику России как «младшего партнера Китая»

Песков отверг характеристику России как младшего партнера Китая

Российско-китайские отношения основаны на принципе равенства, поэтому восприятие Москвы как якобы младшего партнера Пекина является ошибочным мнением. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал материал газеты The Wall Street Journal. передает ТАСС.

«Отношения России и Китая основаны на принципе равенства, учитывающем интересы обеих стран. Поэтому восприятие России как младшего партнера — ошибочно», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее WSJ сообщила о якобы дисбалансе в отношениях России и Китая. При этом авторы материала отметили, что председатель КНР Си Цзиньпин демонстрирует уважительное отношение к президенту России Владимиру Путину, стараясь избежать ошибок, которые в прошлом привели к разрыву между Москвой и Пекином.

Помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь заявил, что Китай и Россия рассматривают друг друга как внешнеполитический приоритет.

