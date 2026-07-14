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20:28, 14 июля 2026МирЭксклюзив

«Коалиции желающих» предрекли выход целого ряда стран

Политолог Саймонс: Выход Болгарии из «коалиции желающих» подстегнет другие страны
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)
Президент Болгарии Румен Радев

Президент Болгарии Румен Радев. Фото: Pierre Suu / Getty Images

Выход Болгарии из «коалиции желающих» подстегнет другие страны покинуть формат в ближайшей перспективе. Такое предположение в беседе с «Лентой.ру» озвучил профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

Достаточно одной стране выйти [из формата], и это создаст прецедент для других стран, которые также могут обдумывать выход, но ждут, пока кто-то другой сделает это первым

Грег Саймонспрофессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

По мнению политолога, главным итогом саммита объединения в Париже 13 июля стала демонстрация растущего ощущения чрезмерного риска, связанного с необдуманными планами по размещению войск на Украине. Он подчеркнул, что неограниченная поддержка Украины становится все большей политической обузой для Запада, особенно в условиях ухудшающейся экономической ситуации.

Болгария присоединилась к «коалиции желающих» в 2025 году при правительстве Росена Желязкова, однако сразу обозначила нежелание отправлять войска на Украину. При этом София была готова участвовать в разминировании Черного моря, логистической и инфраструктурной поддержке альянса, а в марте 2026 года заключила двустороннее соглашение с Киевом на 10 лет о производстве дронов и другого военного снаряжения.

14 июля премьер-министр Болгарии Румен Радев объявил о выходе республики из «коалиции желающих», комментируя итоги прошедшего саммита в Париже. Политик подчеркнул, что решение конфликта на Украине заключается не в его затягивании военными средствами, а в решительной дипломатической миссии, которая положит конец эскалации.

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